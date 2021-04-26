Rize İşkencedere'de direniş sürüyor: İş makineleri ağaçları kopardı
Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı başlatılan nöbet eylemi devam ediyor.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağı için yol açma çalışmalarına başladı. İş makineleri çalışırken köy halkı alana alınmazken, jandarma barikat kurdu.
Çevre ilçelerden direnişe destek vermek için gelen yurttaşlara GBT kontrolü yapıldı. Yurttaşların alana girmek için ısrar etmesi ve yürümesi üzerine iş makineleri durduruldu. Çalışmalar sırasında ağaçların koparıldığı gören yurttaşlar Cengiz İnşaat’a tepki göstererek, “Bu kazanç değil, katliamdır” dedi.
Öte yandan, İş makinelerini çalıştırmamak için direnen köylülere dün biber gazlı müdahalede bulunuldu. Doğa nöbeti tutan ve Cengiz İnşaat’a ait iş makinelerinin önünde duran köylüler içinde İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım’ın da olduğu birçok kişi gözaltına alınarak, dün akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.
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