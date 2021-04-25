Rize'de Cengiz'e karşı direnişe müdahale: Gözaltılar var

25 Nisan 2021 Pazar, 15:49

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağı çalışmalarına yöre halkının direnişi sürüyor.

Bölgenin doğal yapısına dokundurmamaya kararlı olan köylülerin eylemi dördüncü gününe girerken güvenlik güçlerinden biber gazlı müdahale geldi.

Müdahalede, doğa nöbeti tutan ve Cengiz İnşaat’a ait iş makinelerinin önünde duran köylüler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi arasında İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım'ın da bulunduğu öğrenildi.

İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesine bölgede 4 gündür direniş eylemi sürdürüyor. Bölge halkı, iş makinelerine karşı gece orman içi yollardan getirdikleri arı kovanlarını yola yerleştirmişti.