Rize’de Akşener'i konuşmaktan vazgeçiren olay

14 Eylül 2021 Salı, 14:27

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün Artvin’den devam ediyor. Akşener, Artvin’e giderken partililerin kendisini beklediği Rize’deki bir çay bahçesinde mola verdi.

Çay bahçesinin yanındaki camide cenaze töreni olduğunu öğrenen Akşener, partililere hitaben burada yapacağı konuşmayı iptal etti. CHP'li Ali Saatçi'nin yeğeni Onat Saatçi için camide yapılan cenaze törenine katılan Akşener, daha sonra Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nu belediye binasında ziyaret etti.