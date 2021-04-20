Rize'de orman yangını

20 Nisan 2021 Salı, 13:16

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yangına, Rize Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İl Özel İdaresi ve Kaçkar itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alanda hasar meydana geldi.

AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Avni Kahya ile bölgede incelemelerde bulundu.