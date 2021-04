Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Türk futbolu sorgulanacaktır

29 Nisan 2021 Perşembe, 08:00

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kazanmak için her şeyin mübah olmadığını belirterek, "Beşiktaş burada 3 puan kazandı ama Türk futbolu için birçok şeyinde sorgulanmasını ortaya çıkartacaktır" dedi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 3-2 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maça beklenmedik bir şekilde kötü başladıklarını belirten Bakır, "İlk 30 dakika özellikle kötü bir oyun oynadık. Bu bizim takımımıza yakışan bir oyun değildi. Sonrasında zaman zaman oyuna ortak olduk ama maçın son bölümü hariç bugün sahadaki görüntümüz bizi mutlu etmedi, bu bir gerçek" dedi.

Futbolda sonuç için her şeyin mübah olmadığını vurgulayan Bakır, şöyle devam etti:

"Maç boyunca hakemin nasıl etki altına alındığını, tribündeki hareketlere, saha kenarına, özellikle Beşiktaş kulübesine baktığımız zaman maç boyunca hiç de futbol yakışmayan hareketler gördük. Sergen hocanın neredeyse sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız kalmış olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiğinde sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan oyunun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen hocanın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yummuş olması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları yok edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak bence Türk futboluna hiçbir şey katmaz. Bu futbolun sempatisini ortadan kaldırır. Futboldaki anlayışı, saygıyı, fair-play ruhunu ortadan kaldırır."

"TÜRK FUTBOLU BUNLARLA UĞRAŞARAK BİR YERE VARAMAZ"

Beşiktaş'ı tebrik eden Hasan Yavuz Bakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kazandılar ama şu bir gerçek ki, maçın geneline baktığımız zaman futboldan keyif alınmasını engelleyecek, sempatiyi ortadan kaldıracak birçok hareket gördük. Sergen hocanın rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasını, rakibi bu kadar küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a yara da katar. Biz kulüp olarak bugün sahadaki kötü oyunumuzun hesabını kendimize soracağız, bunun telafisini yapmaya çalışacağız. Ligin geri kalanında ligde kalmak için gerekli puanlara ulaşacağız. Ama bugün sahada hiç hoş hareketler olmadı. Hakem sanırım hafta içi yapılan eleştirilerin etkisinde kaldı ki hem Beşiktaş kulübesine hem de sahadaki futbolcuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu. Her bağıran faul aldı, her hakeme sitem eden karşılığında Rizespor'un aleyhinde pozisyon almasını başardı. Bu üzücü. Türk futbolu 20 yıldır bunlarla uğraşıyor. Türk futbolu bunlarla uğraşarak bir yere varamaz. Türk futbolunun bu prangalardan kurtulması gerekir. Bence Beşiktaş burada 3 puan kazandı ama Türk futbolu için birçok şeyinde sorgulanmasını ortaya çıkartacaktır. Bize göre futbolda kazanmak için her şeyin mübah olmadığı bir gerçektir."

Bakır, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın saha kenarında takımına taktik vermekten başka her şeyi yaptığını kaydederek, "Rizespor'un oyuncuları üzerinde etki etti. Rizespor kulübü ev sahibi olmakla ilgili ciddi anlamda çaba sarf eden bir kulüp. Deplasmanlara biz de gidiyoruz ve orada takımımızı savunuyoruz ama bu kadar saldırır ve taciz eder pozisyonda hiçbir davranışımız olmadı bugüne kadar. Bu üzüntü verici bir tablo. Biz kendi evimizde kendi duruşumuzu sergilemekten aciz değiliz. Biz misafirperverliğimizi yaptık, ancak karşılığında futbola yakışmayan her türlü çirkin saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım. Anadolu takımlarına karşı bu kadar acımasız davranmaması lazım" ifadelerini kullandı.