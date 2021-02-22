Rizespor'a puan kaptıran Ankaragücü ateşle oynuyor!
MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Erdi Dikmen, Ante Kulusic, Atila Turan (Dk. 46 Tiago Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Endri Çekici), Voca, Paintsil, Kitsiou, Lobjanidze (Dk. 73 Hermene Gilda Do), Lukasik, Borven
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, İsmail Köybaşı, Damjan Dokovic (Dk. 84 Erik Sabo), Abdullah Durak (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Godfred Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), Onur Bulut, Samudio (Dk. 67 Michalak), Skoda (Dk. 67 Soderlund)
GOLLER: Dk. 45+1 Borven (MKE Ankaragücü) - Dk. 3 Donsah (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Kulusic, Pinto (MKE Ankaragücü) - Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig’in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
3'üncü dakikada Çaykur Rizespor ilk atağında golü buldu. Samudio'nun sol taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Donsah, yaptığı kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 0-1.
26'ncı dakikada topu rakipten çalan Lukasik, ceza sahasına giren Paintsil'e pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
45+1'inci dakikada İbrahim’in kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topu Borven bekletmeden kaleye gönderdi. Savunmayı geçen top filelere gitti: 1-1.
51'inci dakikada MKE Ankaragücü tarafından kazanılan serbest vuruşu Endri Çekici kullandı. Yaklaşık 30 metreden kaleye vuran Endri’nin şutunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
51'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Kulisic’in 3 metreden kafa vuruşu auta gitti.
53'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Dokovic kullandı. Köşeye giden vuruşta kaleci Korcan son anda topu kornere çeldi.
79'uncu dakikada Gilda Do’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Gökhan iki hamlede önledi.
Karşılaşmanın son dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
(Kaynak: DHA-Ercan ATA)
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