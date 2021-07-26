Roberto Carlos'tan Ronaldo Nazario açıklaması

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:49

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, Inter ve Real Madrid'deki günlerine ve İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğuna dair açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından La Repubblica'ya konuşan 48 yaşındaki futbolcu, 1995-96 sezonunda oynadığı Inter'deki teknik direktörü Roy Hodgson tarafından kanat oynamaya zorlandığını söyledi:

"Onunla birbirimizi asla anlamadık. Ama Inter benim için önemli bir deneyimdi, bana çok şey kattı. İtalya Ligi'ni yeniden kazanacaklarından emindim. Inter taraftarlarını selamlıyorum."

"İTALYA ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

2007 ve 2010 yılları arasında Fenerbahçe formasını da giyen dünyaca ünlü sol bek oyuncusu, İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğuna dair şunları söyledi:

"Mancini'nin takımı sadece takım oyunu ile değil, doğru oyun aklıyla kazandı. Yavaş yavaş büyüdüler, fiziksel olarak iyi durumdaydılar ve bu unvanı hak ettiler. Brezilya'nın Dünya Kupası'nda dikkat etmesi gereken birçok Avrupa takımı olacak.

"EŞİMDEN ÇOK RONALDO İLE UYUDUM"

Roberto Carlos, 1996 ve 2007 yılları arasında oynadığı Real Madrid'deki takım arkadaşları ile hala görüştüğünü söyledi:

"Her yerde maçlar yapıyoruz. Hayır işleri için hala oynuyoruz. Hep şakalaşır ve partiler yaparız. Bugünün Real Madrid'inde bana en çok benzeyen oyuncu, Marcelo.

Eşimden daha çok Ronaldo ile uyudum. Yüzlerce uçuş gerçekleştirdik. Maçlardan sonra 48 saat içinde tekrar idman yapmak zorunda olmamız hoşumuza gitmezdi."

"MOURINHO'NUN GELİŞİ, ÇITAYI YÜKSELTTİ"

Carlos, son olarak Serie A'da gelecek sezon hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Zor geçen bir lig olacak. Jose Mourinho gibi birinin gelişi, kesinlikle çıtayı yükseltti. Ayrıca Lazio'da Maurizio Sarri'yi görmek güzel olacak. O da Inzaghi gibi hücum futbolu oynatıyor. Güzel bir lig olacak, bana İtalya'da geçirdiğim zamanları hatırlatıyor."