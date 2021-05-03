Robin van Persie, oğlunun takımında hocalık yapacak
Dünyaca ünlü eski futbolcu Robin van Persie, gelecek sezondan itibaren oğlunun forma giydiği Feyenoord U16 takımının yardımcı antrenörlüğünü yapacak.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü eski futbolcusu Robin van Persie, antrenörlük kariyerine ilk adımı attı. Hollanda basınında çıkan haberlere göre 37 yaşındaki van Persie, altyapısından yetiştiği ve futbolu bıraktığı Feyenoord kulübünün 16 yaş altı takımında gelecek sezondan itibaren yardımcı antrenörlük görevini yürütecek. Takımın teknik direktörlüğünü, 42 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Brian Pinas yapıyor.
2015'ten 2018'e kadar giydiği Fenerbahçe formasıyla 57 maçta 25 gol kaydeden Hollandalı antrenör, aynı zamanda takımın formasını giyen 14 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'nin de hocalığını yapacak.
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