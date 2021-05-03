Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor'da Demba Ba iddiası

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:18

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala, 67 puan ve averajla lider olan Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselmesi durumunda Demba Ba'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. NTV Spor'un haberine göre transfer görüşmelerini yürüten mavi-lacivertli ekip, TFF 1. Lig'de zafere ulaşması durumunda Senegalli golcü ile sözleşme imzalamak istiyor.

Bu sezon Medipol Başakşehir'de top koşturan ve 37 maçta 9 gol kaydeden 35 yaşındaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar gerekçe gösterilerek 21 Nisan'da feshedilmişti. 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olan Ba, aradan geçen yedi senede Shangai Shenhua, Göztepe ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.