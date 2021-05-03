Moise Kean'den evsizlere ve göçmenlere yardım
Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki forveti Moise Kean, şehirdeki yoksul insanlara erzak dağıttı.
Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in İtalyan forveti Moise Kean, Paris'te yoksul halkın yoğun olduğu Porte de la Chapelle bölgesindeki göçmenlere ve evsizlere yardımda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu, erzak dağıtımı yaptığı kareyi sosyal medya hesabından "Acıyı uzaklaştırmak" açıklaması ile paylaştı.
Bazı taraftarlar Kean'in yaptığı yardımı herkese açık şekilde paylaşmasını eleştirirken, Kean'in çoğu takipçisi ise gönderinin altına bu yardımı takdir ettiğini belirten yorumlar yazdı.
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