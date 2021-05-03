Moise Kean'den evsizlere ve göçmenlere yardım

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:28

Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in İtalyan forveti Moise Kean, Paris'te yoksul halkın yoğun olduğu Porte de la Chapelle bölgesindeki göçmenlere ve evsizlere yardımda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu, erzak dağıtımı yaptığı kareyi sosyal medya hesabından "Acıyı uzaklaştırmak" açıklaması ile paylaştı.

Bazı taraftarlar Kean'in yaptığı yardımı herkese açık şekilde paylaşmasını eleştirirken, Kean'in çoğu takipçisi ise gönderinin altına bu yardımı takdir ettiğini belirten yorumlar yazdı.



