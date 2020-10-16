Robot yunuslar, esaret altındaki hayvanları kurtarabilir

16 Ekim 2020 Cuma, 12:49

Uzaktan kumandayla kontrol edilen robot yunusla yüzen bir gönüllü, “Onu ilk gördüğümde gerçek olduğunu düşündüm” dedi.

Başlangıç fiyatının 3 ila 5 milyon dolar olacağı aktarılan robot, esaret altında tutulan yabani hayvanların yerine geçebilir ve eğlence parklarındaki kalabalıkları eğlendirebilir.

Edge Innovations’ın kurucusu ve CEO'su Walt Conti, şu anda yaklaşık 3 bin yunusun esaret altında yaşadığını ifade etti ve şunları söyledi:

"Bu yüzden birçok kişi, yunusları sevmeye ve onlarla ilgili bir şeyler öğrenmeye istek duyuyor. Ve biz de bu istekten yararlanmak ve yunusları sevmenin yeni yollarını sunmak istiyoruz."

Derisi tıbbi silikondan yapılan 250 kiloluk robot yunusun boyu 2,5 metreye ulaşıyor.

Şirket ayrıca, Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri Özgür Willy (Free Willy), Mavi Korku (Deep Blue Sea) ve Anaconda’da yer alan su canlılarının da robotlarını tasarladı.

Şirketin animatronik programının kreatif direktörü Roger Holzberg, şöyle konuştu:

"Bu pilot proje fikri, su altında bir ‘Susam Sokağı’ yaratmak istiyor."

Kaynak: Independent Türkçe