Eski rol arkadaşı Patrick J Adams konuştu: 'Aramaya bile korkuyorum'
Meghan Markle'ı şöhrete ulaştıran Suits dizisinden rol arkadaşı Patrick J Adams itiraflarda bulundu. Adams, evlendikten sonra Markle ile görüşmediklerini, aramaya bile korktuğunu dile getirdi.
Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının manşetlerinden düşmüyor. Son dönemde Santa Barbara’da aldıkları 15 milyon dolarlık evle gündeme gelen çiftle ilgili son olarak Markle’ın eski rol arkadaşı Patrick J Adams açıklamalarda bulundu.
Suits dizisinde Markle’ın hayat arkadaşı olan Adams, çarpıcı itiraflarda bulundu. Meghan’ın hayatının tamamen dolu olduğunu söyleyen Adams, yaşadıklarını izlemesinin zor olduğunu ancak bunu iyi idare ettiğini düşündüğünü ifade etti.
Çiftin 2018 yılında düzenlenen düğününe de katılan Adams, “Meghan’ın kalbinden geçenleri ve ne kadar merhametli biri olduğunu bilirken yaşadıklarını izlemek oldukça zordu. Arkadaşlarınızın biraz yalnız bırakılmasını ve hayatlarını kurmasını istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Evlendikten sonra zaman geçiremediklerini çünkü Markle’ın çok fazla yönlendirildiğini öne süren Adams, rol arkadaşını aramaya bile çekindiğini söyledi.
Adams, “Onu her an arayabileceğimi biliyordum buna şüphem yok. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum, gözüm korktu. Çocuklarımız doğduktan sonra birbirimize mesajlar ve hediyeler gönderdik ama sanırım biraz korktum” diye konuştu.
ABD’de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Suits dizisi 9 sezon boyunca yayınlandı. Markle, Prens Harry ile evlilik kararı almasının ardından 7. sezonun sonunda diziden ayrıldı.
Kaynak: NTV
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