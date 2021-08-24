Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts yaşamını yitirdi!

Aputnik Türkiye'nin aktardığına göre, açıklamada "Sevilen bir koca, baba ve büyükbaba, Rolling Stones'u üyesi olarak kendi neslinin en büyük davulcularından biri. Bu zor zamanda ailesinin, grup üyelerinin ve yakın arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı

Charlie Watts 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.