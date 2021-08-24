Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts yaşamını yitirdi!
Dünyanın en popüler rock gruplarından Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında yaşamını yitirdi.
Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un davulculuğunu yapan Charlie Watts, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ölüm haberini ünlü grubun reklamcısı "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" açıklamasıyla verdi.
Aputnik Türkiye'nin aktardığına göre, açıklamada "Sevilen bir koca, baba ve büyükbaba, Rolling Stones'u üyesi olarak kendi neslinin en büyük davulcularından biri. Bu zor zamanda ailesinin, grup üyelerinin ve yakın arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı
August 24, 2021
Charlie Watts 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.
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