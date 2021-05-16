Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu Iga Swiatek
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Roma Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Pliskova'yı mağlup ederek şampiyon oldu.
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda 15 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, tek kadınlar finalinde karşılaştığı 9 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı 6-0'lık 2 set sonucunda 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 78'incisi düzenlenen turnuvaya, final müsabakalarıyla devam edildi. Merkez Kort'ta ilk olarak tek kadınlar finali yapıldı. Toplamda 46 dakika süren mücadelede geçen yılın Fransa Açık Şampiyonu Polonyalı raket Swiatek, Pliskova karşında fazla zorlanmadan 6-0'lık 2 set sonucunda 2-0 kazanarak, Roma'da ilk kez şampiyon oldu.
Son 3 sezondur Roma'da finale kalan Pliskova, üst üste 2. finalini kaybetti. Pliskova, geçen yıl da Rumen Simona Halep ile finalde karşılaşmış ancak sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyerek, şampiyonluğu rakibine vermişti. Çek raket, 2019'da ise İngiliz Johanna Konta'yı yenerek Roma'da şampiyon olmuştu.
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