Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Kuzey Kore, elemelerden çekildi.

AA
16 Mayıs 2021 Pazar, 13:20
Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi
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Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore, sporcularını koronavirüs salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.


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