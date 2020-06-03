Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 21:22

Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu’nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi. Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.

Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

MÜZEYE NAKLEDİLECEK

Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sütunun müzeye naklinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Roma dönemine ait mezar sütununun sağlıklı bir şekilde yerinden alınacağı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"İlimiz Merkez Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii güney bahçesinde bulunan ve bağlayıcı harç kullanılarak örülen istinat duvarında büyük oranda gömülü olan Roma Dönemine ait mezar sütununun, bulunduğu yerden alınarak müzeye nakil işlemlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda mezar sütunun bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alınarak Müzeye nakli amacıyla eserin bulunduğu camiye ait istinat duvarının mülkiyet sahibi Bolu Müftülüğü’nden alınacak muvafakat sonrası müzeye nakil işlemi gerçekleştirilecektir."