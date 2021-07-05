Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSV'nin kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'nin kamp kadrosunda Donyell Malen ve Denzel Dumfries yer almadı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PSV'nin kamp kadrosu açıklandı.
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PSV'de Donyell Malen ve Denzel Dumfries kadroda yer almadı.
Hollanda ekibinin EURO 2020'de mücadele eden iki yıldızı, Denzel Dumfries ve Donyell Malen'in takımdan ayrılacağı haberleri çıkmış, teknik direktör Roger Schmidt de ayrılık iddialarını yalanlamamamıştı.
Algemeen Dagblad'a konuşan Roger Schmidt, "Onların artık dönmesini beklemiyorum. Sezon sonu itibarıyla yurt dışına gitmek istediklerini biliyorduk, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven'ın konuğu olacak.
PSV Eindhoven - Galatasaray karşılaşması 20 Temmuz Salı günü Philips Stadı'nda oynanacak. Turun rövanş karşılaşması 27 Temmuz'da İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
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