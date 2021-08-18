Roma'da Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:53

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İtalyan devi Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımın Trabzon Havalimanı'na inişinin hemen ardından toplantı için Medical Park Stadyumu'na giden Mourinho, iki takımın kalitesine dikkat çekti:

"Bu maç bir Konferans Ligi maçı, fakat Şampiyonlar Ligi maçı havasında olacak. Maalesef, gelecek hafta iki takımdan birisi turu geçemeyecek. Fakat her iki takım da üst düzey."

Portekizli futbol adamı, genç oyunculara şans vermesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için tehlikeli bir iş gibi gözükebilir, profilleri değişik. Gençler oynayabilirler. Onlarla olmaktan gerçekten mutluyum. Dzeko gidince korkmadık ama ufak bir endişe oldu. Ama Abraham'ı almamız, bizi rahatlattı. Genç olmasına rağmen her şeyi kazandı. Her üç santrafomuz da, bize yardımcı olacaklardır. Belki büyük santraforlarla karşılaştırdığımızda tercübeleri düşük olabilir ama potansiyelleri çok yüksek."

"MAÇTAN SONRA EVE DÖNMEYECEĞİZ"

Mourinho, maçın ardından kamp yapacaklarını kaydetti:

"Yarın maçtan sonra eve dönmeyeceğiz. Beraber kamp yapacağız. Bu da, oyuncuların bu misyonu üstlendiğinin bir göstergesi. Fedakarlık yapmak lazım. Yapmak için herkes uğraşıyor. Profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bu profesyonel ortamı yaratmamız için kazanmamız lazım. Kazanmazsak, bu ortamı yapamayacağız. Kazanmazsanız hiçbir şeyi elde edemiyorsunuz."

"TRABZONSPOR BİZE GÖRE TECRÜBELİ"

Dünyaca ünlü teknik adam, Trabzonspor'u tanıyıp tanımadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyon bir takım görüyorum. Büyük bir camia olduğunu hissediyoruz. Ekip olarak organize bir takım görüyorum. Organize takım, kaliteli hoca ile başlar. Ne yapacaklarını bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Roma’ya bırakmak istemiyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim, saygı duyuyoruz Trabzonspor’a."

"KALİTELİ BİR EKİBE SAHİPLER"

Mourinho, Trabzonspor'da forma giyen Gervinho, Marek Hamsik ve Andreas Cornelius'a övgülerde bulundu:

"Gerçekten profesyonel oyuncular. Bruno Peres'i herkes tanıyor. Ben tanımıyorum, geldiğimde ne yazık ki gitmişti. İyi bir takım oyuncusu ve profesyonel.

Gervinho ve Hamsik hakkında şunu söyleyebilirim: 33 yaşındalar ama yaşlarını göstermiyorlar. Hızlı ve iyi oyuncular. Gervinho, özgür ve tekniğini oyuna yansıtan bir isim. Hamsik, hücum ve defansta oyunu yönetiyor. Kaliteli bir ekibe sahipler. Yapacağımız maç, Konferans Ligi'ne benzemiyor. Daha çok Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off’u gibi."

"BİR OYUNCUYA ÖZEL ÖNLEM ALMADIK"

58 yaşındaki teknik direktör, özel önlem alacakları bir oyuncu olup olmadığı sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Takım oyunu oynadıkları için, açıkçası bir oyuncuya yönelik önlem almadık. Cornelius oynayınca nasıl tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz. O soru işareti. Bakasetas iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan oyun kurma yapısına sahip. Bekler de aynı şekilde bu oyun kurmaya dahil oluyorlar. O yüzden özellikle, takım oyunu oynadıkları için bir oyuncuya önlem almadık."