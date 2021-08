Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Bruno Peres, Roma maçı öncesi konuştu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:32

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İtalyan devi Roma'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Bruno Peres, açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, Roma'nın geniş bir kadroya sahip olduğunu ifade etti:

"Özellikle çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip olan Roma takımı, her sene de özellikle yaptıkları transferlerle çok ön plana çıkan, geçen seneyi özellikle yarıştığımız lig olarak söylüyorum, Avrupa Ligi açısından başarılı bir sezon geçirmiş. Özellikle son 16'da Shakhtar'ı, sonrasında Ajax'ı geçmişler. Sonrasında yarı finalde Manchester United'a elenmişler. Ondan öncesinde eledikleri takımlar var. Bruno da geçen sene o kadronun içindeydi."

"NET ŞEKİLDE DİNLENDİK"

Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Geniş kadroya sahipler. Güncel olarak 20 tane milli takım seviyesinde oyuncuları var. Teknik olarak, özellikle bir sene öncesinden oyun kurmalarında 3-2-5 formasyonunu alan, özellikle top rakipteyken de merkezi kapatıp kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapan, geçişi de oynayan çok yetenekli oyuncu havuzuna sahipler. Rakiple ilgili net bir şekilde dinlendik, görsellerle hazırlanıyoruz."

"FANTASTİK BİR TAKIMI AĞIRLAYACAĞIZ"

Abdullah Avcı, taraftarlardan sabır istedi:

"Bugün de statta antrenman yapacağız. Biz de her maça, her rakibe göre hazırlanıyoruz. Özellikle burada çok fantastik bir takımı ve fantastik hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizim de Trabzonspor olarak oyun planlarımız, oyun organizasyonlarımız var. Sonuç ne olursa olsun, Trabzonspor'u temsil ettiğimizi farkındayız. Taraftarımızdan sabır istiyorum ve oynadığımız her maç, bize birtakım geri dönüşler veriyor. Onun için iyi yoldayız. Taraftarımız bizim için önemli. Onların maçta olması bizim hızlanmamızı sağlayacak. Özellikle Roma ve arkasında Sivasspor maçında taraftarlarımızın arkamızda olması, bizi diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Desteklerine ihtiyaçlarımız var. Yarın için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum."

"HER ŞEY SAĞLIKLI GİDİYOR"

Avcı, iyi bir kadro oluşturduklarını kaydetti:

"Kaliteli rekabet ve bunun içindeki takım bütünlüğü, beraber hareket eden, saha içinde, saha dışında... Grup enerjisinin bir yukarıda olduğu bir takım yarattığında, bu gideceğin hedefe adımlarını daha da hızlandırmış oluyorsun. Onun için çok yakın, kaliteli rekabet derinliği olan bir kadro oluşturmaya devam ediyoruz. Onun için başkan ve yönetim kuruluna bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un olduğu her yerde başarı vardır. Her şey sağlıklı gidiyor. Eksikler var. Zaman zaman dalgalanmalar olacak. Bu yüzden destek ve sabır istiyorum."

PERES: "TRABZONSPOR'U TEMSİL ETTİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Futbolculardan Bruno Peres ise, eski takımına karşı oynayacakları maç öncesi şunları söyledi:

"Öncelikle ne kadar önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız, önemli bir takıma karşı oynayacağız. Tarihiyle fark yaratmış, oyuncularıyla beraber ne kadar kaliteli bir takım olduklarını defalarca göstermiş bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor'u temsil ettiğimizin sonuna kadar farkındayız. Ne kadar önemli takımda oynadığımızın, ne kadar çalışmalar yaptığımızın farkındayız. Bütün çalışmalarımız bu anlar içindi. Hocalarımızla yaptığımız görüşmelerde rakibimizin neler yapabileceğini her hafta çalışıyoruz ve kendi planlarımız da var, kendi gücümüz var. Ve yarın taraftarımızın desteğiyle beraber oynayacağız. Onların desteğiyle birlikte aslında işler biraz daha kolaylaşıyor ve biraz daha o desteği arkanızda hissettiğinizde sahadaki işiniz biraz daha basit hale gelebiliyor. Biz de bunu yarın yapmaya çalışacağız."

"KENDİ GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

Peres, galip gelmek istediklerini ifade etti:

"Önemli bir takıma karşı oynuyoruz ve ben de bu takımda uzun yıllar oynama fırsatı bulmuştum aslında. Bu takım bahsettiğim gibi önemli bir takım, her zaman saygı duyacağız ama kendi gücümüzün neler yapabileceğini, oyuncu grubumuzun farkındayız ve bu sene önemli bir takım oluşturuldu, güçlü bir takım oluşturuldu. Bu takım başarılar için kurulmuş bir takım. Onun için biz de bunu başarabilmek, yarın taraftarlarımıza mutlu bir gün hediye edebilmek istiyoruz."