Romelu Lukaku: "Zlatan kendi için kazanmak istiyor"

07 Mayıs 2021 Cuma, 19:40

İtalya Serie A’da ligin bitmesine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan Inter’in yıldız ismi Romelu Lukaku, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Belçikalı futbolcu İtalya Ligi’nde takımıyla birlikte iyi bir yükseliş yakaladıklarının altını çizerken "Şu andan itibaren kendimi en iyi oyuncu olarak görmeyeceğim, kazanmaya yardım eden biriyim, kendimi her zaman hocamızın emrine veriyorum" ifadelerini kullandı.

Inter’in 10 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte mavi- siyahlı taraftarların salgını hiçe sayarak kutlamalar yapmasını eleştiren Lukaku, "İnsanlar kutlamak istedi, taraftarın duygularını anladım ama zor bir durumdayız. Yarın da kutlama yapabiliriz ancak güvenlik açısında doğru olmaz, tablo hala hassas durumda. Hepimiz birleşmek istiyoruz, ancak işleri doğru yaparsak daha çabuk normale döneceğiz" dedi.

"INTER'DE OYNAMAK BENİM İÇİN BİR HAYALDİ"

27 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Conte çok güçlü bir hoca, böyle bir hocayla çalıştığımız için galibiyetlerinin hiçbiri sürpriz olmadı, çünkü çok fazla çalıştık."

Inter’e gelmesinde Antonio Conte ile çalışmak istemesinin büyük bir payı olduğunu vurgulayan Lukaku, "Conte Inter için imza attığı gün ona bir mesaj gönderdim: 'Geliyorum'. Benim için Serie A'da Inter için oynamak her zaman bir rüya olmuştur. Inter’de oynamak bir hayaldi ve hayali gerçeğe dönüştürdüm." şeklinde konuştu.

"ZLATAN KENDİSİ İÇİN KAZANMAK İSTİYOR, BEN INTER İÇİN"

Romelu Lukaku, son dönemde gerilim yaşadığı Milan forveti Zlatan Ibrahimovic ile ilgili ise şunları söyledi:

"Zlatan harika bir oyuncu, oynadığı her yerde kazandı, 500'den fazla gol attı. Serie A'da bu seviyedeki oyunculara ihtiyacımız var. Zlatan, kendisi için kazanmak istiyor, ben Inter için, Ronaldo Juventus için. Hepsi İtalya için iyi şeyler. Seviye yükseldi, umarım Inter tekrar kazanır."