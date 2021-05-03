Lukaku’dan Ibrahimovic'e: "Milano’nun kralı belli"

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:37

Serie A'da bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter’in yıldız golcüsü Romelu Lukaku, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zlatan Ibrahimovic’e gönderme yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçek Tanrı kralı taçlandırdı, şimdi itaat edin. Milano’nun kralı belli." ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki İsveçli Zlatan Ibrahimovic ise Lukaku için, "Lukaku, 27 yaşında kariyerinde tek bir kupa kazandı! O da Belçika şampiyonluğu. Başka ne söylememi istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Lukaku'nun paylaşımı: