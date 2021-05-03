Lukaku’dan Ibrahimovic'e: "Milano’nun kralı belli"

Serie A'yı şampiyon tamamlayan Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'e mesaj gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:37
Lukaku’dan Ibrahimovic'e:
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Serie A'da bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter’in yıldız golcüsü Romelu Lukaku, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zlatan Ibrahimovic’e gönderme yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçek Tanrı kralı taçlandırdı, şimdi itaat edin. Milano’nun kralı belli." ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki İsveçli Zlatan Ibrahimovic ise Lukaku için, "Lukaku, 27 yaşında kariyerinde tek bir kupa kazandı! O da Belçika şampiyonluğu. Başka ne söylememi istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Lukaku'nun paylaşımı:


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