Ronaldo İngiltere yolcusu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:18

Manchester United’ın, sezon sonunda eski futbolcusu Cristiano Ronaldo’yu transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. The Sun’da yer alan haberde, Juventus’un maaş yükünden kurtulmak için Ronaldo’yu satmak istemesinin ardından United’ın görüşmelere başladığı belirtildi. Adı sık sık Paris Saint Germain ile de anılan futbolcunun United’ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Haberde iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede anlaşmanın gerçekleşebileceği kaydedildi. 2009’da Manchester United’dan Real Madrid’e 80 milyon Euro karşılığında transfer olan Ronaldo, Manchester United forması ile 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig Şampiyonluğu ve 1 F.A. Cup kazanmıştı.