Ronaldo ve Mourinho kavganın eşiğine gelmiş

06 Haziran 2020 Cumartesi, 17:21

Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho 2013-2016 yılları arasında üç sezon Real Madrid’de birlikte çalıştı ve ikili o dönem bir La Liga, bir de Copa del Rey şampiyonluğu elde etti. Ancak ikili arasında özel tartışmalar şimdi ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo, Mourinho döneminde en verimli ve üretken günlerini geçirip 164 maçta 168 gol kaydederken zaman zaman da kavganın eşiğine gelmiş. Luka Modric o günlerle ilgili bir anısını anlattı ve Mourinho ile Ronaldo bir keresinde yumruk yumruğa kavga etmenin eşiğine geldiğini ancak araya oyuncular girince kavganın önlendiğini ifade etti.

Modric’in “My Game” (Benim Oyunum) adlı otobiyografisinde şu ifadeleri kullandı:

“Mourinho’nun tepkisine şaşırmıştım. Bir Copa del Rey maçında 2-0 öndeydik. Ronaldo üçüncü bölgede rakibi kovalamıyor diye Jose, deliye dönmüştü.

‘RONALDO AĞLAYACAKTI

İkili uzun süre sahada maç oynanırke tartıştı. Devre arasında soyunma odasına döndüğümüzde Ronaldo’yu çaresiz görmüştüm. Ağlamanın eşiğindeydi. ‘Elimden geleni yapıyorum ve beni eleştirmeye devam ediyor’ dedi.

Mourinho geldi ve oyundaki sorumlulukları üzerine Ronaldo’yu eleştirmeye başladı. İkisi de o kadar hararetlendi ki oyuncular araya girmese ciddi bir kavga çıkacaktı.”