Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Herhangi bir semptom göstermeyen Portekizli oyuncu, önlem amaçlı İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz Futbol Federasyonu, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun herhangi bir semptom göstermemesine rağmen ilk testinin pozitif çıktığı ve ikinci testin sonucunun beklenildiği belirtildi.
Cristiano Ronaldo ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de TSİ 21:45'te oynanacak İsveç maçının kadrosundan önlem amaçlı olarak çıkarıldı.
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