Ronaldo'nun mesajındaki "ayrılık" ayrıntısı!
36 yaşındaki yıldız oyuncu Ronaldo Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadeler, Juventus'tan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj, İtalya’da siyah-beyazlı kulübe "veda sinyali" olarak yorumlandı.
36 yaşındaki yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Her üst düzey oyuncunun hayatında ve kariyerinde inişler-çıkışlar vardır. Yıllar geçtikçe olağanüstü oyuncular ve iddialı hedefleri olan takımlarla karşılaşırız. Bu nedenle kendimizi mükemmel düzeyde tutmak için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." ifadesini kullandı.
Bu sezon Serie A'yı kazanamadıklarına dikkati çeken Ronaldo, "Hak ettiği şampiyonluk dolayısıyla Inter'e tebrikler." yorumunu yaptı.
Juventus'ta bu sezon, hem takım hem bireysel bazda kazandıklarını es geçmemeleri gerektiğine işaret eden Ronaldo, "Hiçbir şey kazanmanın kolay olmadığı bir ülkede, İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası ve Serie A Gol Krallığı'nı getirdikleri zorluklara rağmen kazanmak beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ronaldo, bu başarılarla İtalya'ya geldiği ilk günden bu yana hedeflediklerini ulaştığını aktardı.
Portekizli yıldız, kendisinin hiçbir zaman için rekorları kovalamadığını, sadece çok çalışmaya odaklandığını ifade etti.
İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig şampiyonluklarından kupa zaferlerine, en iyi oyuncu ödüllerinden gol krallıklarına kadar elde ettiği bu başarılardan ötürü gururlu olduğunu belirten Ronaldo şunları kaydetti:
"Hiçbir şey oynadığım ülkelerde iz bıraktığımı ve oynadığım kulüplerin taraftarlarına keyif verdiğimi, bilme hissiyle kıyaslanamaz. Bunun için çalışıyorum ve bu beni hareket geçiren şey. Son güne kadar da peşinden koşacağım şey bu. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkürler. Birlikteyiz."
RONALDO'NUN MESAJI BASINDA "AYRILIK " OLARAK YORUMLANDI
La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Ronaldo'nun mesajında İngiltere, İspanya ve İtalya'da kazandığı kupaları sayarak bilançosunu çıkardığına işaret edilerek, "Siyah-beyazlılardaki görev tamamlandı mı?" soru ve yorumu gündeme getirildi.
İtalyan Adnkronos haber ajansındaki haberde de Ronaldo'nun bu mesajının pek çok Juventus taraftarı için bir "veda" olarak düşünüldüğü değerlendirmesinde bulunuldu.
2018-2019 sezonu başında Juventus'a transfer olan Ronaldo, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonda 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanırken 2020-21 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı.
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