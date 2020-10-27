Ronaldo'ya koronavirüs soruşturması

27 Ekim 2020 Salı, 08:36

Portekiz Futbol Federasyonu, 13 Ekim'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Semptom göstermeyen Ronaldo, özel bir uçakla İtalya'nın Torino kentine dönmüştü.

Bu gelişmenin ardından İtalya'da en çok tartışılan isimlerin başında Cristiano Ronaldo geliyor. Çünkü Ronaldo'nun koronavirüs protokolüne uymadığı iddia ediliyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora konuyla alakalı olarak Çizme basınına açıklamalarda bulundu.

Spadofora yaptığı açıklamada Ronaldo'nun protokollere saygı duymadığını söylerken, "Federal Savcılık Ofisi, bunu kanıtlamak adına Ronaldo hakkında bir soruşturma açtı. Koronavirüs bize kimsenin istisna olmadığını gösterdi. Kurallara uymaya çalışanlar var ve tek çözüm evde kalmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajansspor