Rönesans, 5 şehir hastanesinin işletmesini Danimarkalı şirkete sattı
Rönesans İşletme Hizmetleri şirketi; Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin işletmesini Danimarkalı ISS şirketine sattı.
Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen beş şehir hastanesi, ‘iktidarın gözdesi’ Rönesans Holding’in alt şirketi Rönesans Sağlık Yatırım bünyesindeki Rönesans İşletme Hizmetleri’nce işletiliyordu. Şirket sağlık alanındaki yatırımlarıyla 9 bin 500 yatak kapasitesine kadar çıkmıştı.
HASTA SAYISI GARANTİSİ
Yap-işlet-devret modelli bu projelerde işletici firmalara çeşitli garantiler veriliyor. Şehir hastaneleri özelindeyse bu hasta sayısı garantisi olabiliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse çoğunlukla döviz bazında yapılıyor. Şehir hastanelerinin maliyeti, firmalarla imzalanan sözleşmelerin maddeleri gibi bilgiler ‘ticari sır’ sayıldığı için açıklanmıyor.
REKABET KURUMU ONAYLADI
Devir işlemini Rekabet Kurumu da onaylarken, şirket neden bu yönde bir karar aldığına dair açıklama yayınlamadı. Türkiye’de başka yatırımları da bulunan Danimarkalı şirketin beş hastaneyi devralmak için ne kadar ödediği de duyurulmadı.
HİSSELERİN YAKLAŞIK %100’Ü
Rekabet Kurumu açıklamasında şun ifadeleri kullandı: Bahse konu, Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık %100’ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17.06.2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir.
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