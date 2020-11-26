Röportajı yapan da sanık sayıldı
Antalya’da Kendine Muhabir isimli Youtube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, AKP’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş’ın davasında sanık olarak yer aldı.
Antalya’da sokak röportajında Erdoğan’ı ve AKP’nin politikalarını eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş isimli yurttaşın dava dosyası hazırlandı. Dosyada, Demirbaş’la röportaj yapan Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV isimli Youtube kanalının sahibi Arif Kocabıyık da sanık olarak yer aldı.
İleri Haber’e konuşan Köksoy, davada sanık olarak yer aldığını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini belirtti. Köksoy, “Ben vatandaşın doğru veya yanlış fikirlerini duyurmaya devam edeceğim. Ancak vatandaşın fikirlerini, sesini duymaktan kim, neden rahatsız olur ben bunu merak ediyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
Video Haberler
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı