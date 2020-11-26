Röportajı yapan da sanık sayıldı

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:00

Antalya’da sokak röportajında Erdoğan’ı ve AKP’nin politikalarını eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş isimli yurttaşın dava dosyası hazırlandı. Dosyada, Demirbaş’la röportaj yapan Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV isimli Youtube kanalının sahibi Arif Kocabıyık da sanık olarak yer aldı.

İleri Haber’e konuşan Köksoy, davada sanık olarak yer aldığını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini belirtti. Köksoy, “Ben vatandaşın doğru veya yanlış fikirlerini duyurmaya devam edeceğim. Ancak vatandaşın fikirlerini, sesini duymaktan kim, neden rahatsız olur ben bunu merak ediyorum” dedi.