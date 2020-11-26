Röportajı yapan da sanık sayıldı

Antalya’da Kendine Muhabir isimli Youtube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, AKP’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş’ın davasında sanık olarak yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 10:00
Röportajı yapan da sanık sayıldı
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Antalya’da sokak röportajında Erdoğan’ı ve AKP’nin politikalarını eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş isimli yurttaşın dava dosyası hazırlandı. Dosyada, Demirbaş’la röportaj yapan Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV isimli Youtube kanalının sahibi Arif Kocabıyık da sanık olarak yer aldı.

İleri Haber’e konuşan Köksoy, davada sanık olarak yer aldığını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini belirtti. Köksoy, “Ben vatandaşın doğru veya yanlış fikirlerini duyurmaya devam edeceğim. Ancak vatandaşın fikirlerini, sesini duymaktan kim, neden rahatsız olur ben bunu merak ediyorum” dedi.


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