RTÜK 2019 yılında ceza yağdırdı!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:09

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2019 yılında medya hizmet sağlayıcılarına bin 729 defa idari para cezası, 134 defa program durdurma cezası, 114 defa geçici yayın durdurma cezası verdiğini açıkladı. Son dönemde muhalif yayın organlarına peş peşe verdiği cezalarla gündeme gelen RTÜK'ün, 2019'da, 65 kez lisans iptali uyguladığı ortaya çıktı.

YANDAŞ KANALLARIN BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Başarır, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı RTÜK'ten aldığı verilerle yanıtladı. Başarır ayrıca, 2019 yılında televizyon kanallarına RTÜK’ün kestiği cezaları ve ceza alan kanallar arasında ATV ve A Haber’in de olup olmadığının açıklanmasını istedi. Bakanlığın yanıtında bu sorulara dönük bilgi yer almadı.