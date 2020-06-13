RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank yönetiminde görevlendirildi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ise Halkbank yönetimine girdiği öğrenildi.
Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Saray'daki ve bakanlıktaki görevlerine rağmen üçüncü görev olarak Vakıfbank yönetimine atanmasını tartışırken, bir başka ilginç atama ise Halk Bankası'nda yaşandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halk Bank yönetim kuruluna girdi.
3 YERDEN BİRDEN MAAŞ ALACAK
Şahin’in daha önce TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliği de olduğu ortaya çıkmış ve CHP’li Ali Öztunç, Şahin hakkında “RTÜK başkanı olarak maaş alıyor, Basın İlan Kurulu’nda genel kurul temsilcisi olarak 5 bin 300 lira maaş alıyor, TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olarak da 15-20 bin lira arasında maaş alıyor. RTÜK başkanının aylık maaşı 50-60 bin lirayı buluyor” demişti.
Şahin, tartışmaların ardından TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Şahin, yeni göreviyle birlikte RTÜK’te, Basın İlan Kurumu’nda ve Halkbank’ta görev almış oldu.
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