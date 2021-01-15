RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'sansür' açıklaması: Maalesef...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurumla ilgili 'sansür' tartışmaları konusunda "RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil sansür getiremiyor" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Hukukçu Kadınlar Derneği’nin çevrimiçi programında bazı televizyon kanallarını ikili ilişkiler üzerinden uyardıklarını söyledi.
Şahin ayrıca “RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil sansür getiremiyor. Sansür siz de çok iyi bilirsiniz Anayasamız tarafından yasaklanmış. Biz sansür kurumu da olmak istemeyiz işin açığı” dedi.
Odatv'nin haberine göre, Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı:
“RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil sansür getiremiyor. Sansür siz de çok iyi bilirsiniz Anayasamız tarafından yasaklanmış. Biz sansür kurumu da olmak istemeyiz işin açığı. Biz bir programı maalesef, bazen maalesef diyorum. Bir programı yayınladıktan sonra denetimlerde çıkacak aksaklıklar sebebiyle denetleyebiliyoruz. Ama bu demek değil ki milli ve manevi değerlerimize sıkıntılı şekilde yayın yapacak sonrasında biz arkasında cezai müeyyide uygulayacağız diye bir şey söz konusu değil.
“RTÜK BAŞKANI İTİRAF ETTİ’ DİYE ALACAKLAR”
"Bazen şunu yapıyoruz. Bununla ilgili de eleştiriler alıyoruz, ama ben eleştirileri göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Biz takip ettiğimiz programlarla ilgili olarak ikili ilişkilerimizde, buna sansür diyemeyiz" diyen RTÜK Başkanı, şöyle devam etti:
"Bunu şimdi belki bazı mecralar alacak ‘Evet görüyorsunuz, RTÜK Başkanı itiraf etti. Sansür yapıyormuş’ diye. Hayır, ikili ilişkilere önem veriyoruz… Sadece elimizde sadece müeyyide yok ki. İzleyici temsilcilerimiz var. Onları uyarıyoruz. Bakın bunu yaparsanız şöyle sonuçları olur diye. Bunu yine yaparsanız, onun sonuçlarına katlanmak serbesttir… İkili ilişkilerden sonuç alamayınca cezai müeyyide uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu sansür değil”
“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE AYKIRI OLMAMASINI SAVUNUYORUZ”
Şahin ‘milli ve manevi değerlerle ilgili dizilere daha yapıcı ve örnek teşkil edici senaryo için önemli adım attıklarını’ belirterek, Dolmabahçe Buluşmaları adını verdikleri toplantılarda yapımcılara beklentilerini anlattıklarını söyledi. Şahin, “Yapılacak olan yayınların bizim kriterlerimize, milli ve manevi değerlerimize aykırı olmamasını savunuyoruz, gereğini yapıyoruz. Bu anlamda verilmiş örnek cezalarımız da vardır” dedi.
Şahin yeni bir yasal düzenleme yapacaklarını da duyurarak, “Yeni bir kanuna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. 2011 yılında yapılmış çok güzel bir kanun. Birtakım eksikliklerle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor” diye ekledi.
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