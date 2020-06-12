Sevda Noyan’ın altı yıl hapsi istendi

12 Haziran 2020 Cuma, 11:18

Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Noyan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. aşsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sevda Noyan'ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta ifadesi alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ülke TV’de Esra Elönü’ün sunduğu “Arafta Sorular” isimli programa katılan Noyan çok konuşulan sosyal medyada gündem olan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.