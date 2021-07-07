RTÜK'ten Halk TV'ye Grup Yorum cezası: 3 idari para, 3 kez de program durdurma
RTÜK, salgın döneminde yok sayılan müzisyenler için düzenlenen gecede Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği 'Cemo' türküsü için Halk TV'ye ceza verdi. RTÜK, Halk TV'ye 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası verdi.
Halk TV’nin duyurduğuna göre, RTÜK, salgın döneminde müzisyenlere destek amacıyla Halk TV'nin organize ettiği gecede, eski Grup Yorum solisti Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği 'Cemo' türküsü nedeniyle ceza kesti.
RTÜK, türkü nedeniyle 'Terörü övmek' ve 'teşvik etmekten' yüzde 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karara RTÜK üst kurul üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp karşı oy kullandı.
NE OLMUŞTU?
Halk TV, Aşık Veysel Kültür Derneği ile birlikte tam kapanmada işsiz kalan müzisyenler için #TürkülerSusmaz sloganıyla gece düzenlemiş ve birçok sanatçı da destek vermişti.
Gecede Aşık Mahzuni Şerif'in de bağlaması sanatçılara destek için açık artırmaya çıkarılmış ve 115 bin liraya Antalya'dan alıcı bulmuştu. Serhan Asker'in sunumuyla ekrana gelen gecede Ali-Aysun Kocatepe, Soner Olgun, Ender Balkır, Belkıs Akkale, Hilmi Yarayıcı, Vahit Berkay, Onur Akın, Çelo Boluz, Kahtalı Mıçı, Mazlum Çimen, Hüseyin Turan, Emrah Karaca, Mustafa Özarslan, Grup Gündoğarken, Grup Redd grubu da sahne almıştı.
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