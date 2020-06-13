RTÜK eski üyesi Bildirici'den Şahin'in atamasına tepki

13 Haziran 2020 Cumartesi, 09:53

Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, 3 yıl süreyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin getirildi.

"KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASIDIR"

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu atamaya tepki gösterdi.

Bildirici Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Girişimlerin sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanı Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş. Anlaşılan RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş. Halkbank’a atanması -RTÜK ile ilgili olmadığı için- yasal olabilir ama ahlaki değil, vicdani hiç değil.

Bankacılık ile hiçbir ilgisi, bilgisi, birikimi olmayan Şahin’e Halkbank’tan da maaş ödenmesi kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır. Seçili bürokratlara üç dört maaş ödemek için liyakatın önemsemediğinin yeni bir göstergesidir.

Ayrıca bu atama RTÜK’ün bağımsızlığının kalmadığının ve siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin de yeni bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Girişimlerin sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanı Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş. Anlaşılan RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş. Halkbank’a atanması -RTÜK ile ilgili olmadığı için- yasal olabilir ama ahlaki değil, vicdani hiç değil. — Faruk Bildirici (@farukbildirici) June 13, 2020

ÜÇ YERDE GÖREV YAPACAK

Ebubekir Şahin, tartışmaların ardından TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Şahin, yeni göreviyle birlikte RTÜK’te, Basın İlan Kurumu’nda ve Halkbank’ta görev almış oldu.