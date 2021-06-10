RTÜK ile Meclis, AKP ve MHP'li üyeler için birleşti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in bir buçuk ay sonra boşalacak üç üyelik koltuğu için TBMM’ye yasal süresi içerisinde yazı göndermemesinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop devreye girdi. Şentop, AKP ve MHP’ye adaylıklar için isim bildirmelerini istedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) bir AKP ve iki MHP temsilcisinin görev süresi 21 Temmuz’da son bulacak. Kanun gereği, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından TBMM Başkanlığı’na en geç 21 Mayıs tarihine kadar iletilmesi gereken yazının bir türlü tamamlamamasının ardından kurum tarihinde ilk kez TBMM Başkanı devreye girdi ve süreci başlattı.
Salı günü AKP ve MHP Meclis Grupları’na bir yazı gönderen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Temmuz sonrası için yeni RTÜK temsilcilerini belirlemelerini istedi. Şentop’un bu yazısının ardından dün “görevini hatırlayan” Ebubekir Şahin, kanunların kendisine emrettiği tarihten tam 18 gün sonra TBMM’ye yazı gönderdi ve sürecin başlamasını istedi.
YENİ BİR SEÇİM USULÜ
Konuyla ilgili BirGün’den Hüseyin Şimşek'e konışan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “Artık yeni bir seçim usulü ortaya çıktı. RTÜK Başkanı, yasadaki hükümlere uymuyor. Saraydan veya farklı yerlerden bir işaret, talimat bekliyor olmalı ki yasanın açık hükmüne ve uyarılarımıza rağmen yaklaşık bir ay önce göndermesi gereken yazıyı göndermedi. Öyle anlaşılıyor ki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, RTÜK’ten yazının geleceğine ilişkin umudunu kesiyor ve seçim süreci için inisiyatif alıp düğmeye basıyor. TBMM Başkanlığı, RTÜK’ü bypass etmiş oldu. Bu yazışma trafiği bunun net kanıtı. Bunun sorumlusu yasadaki açık hüküm çerçevesinde yazıyı Meclis’e zamanında göndermeyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir” dedi.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Ziraat'ın ilan oyunu
- Bir istifa kararı daha
- Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü