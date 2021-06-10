RTÜK ile Meclis, AKP ve MHP'li üyeler için birleşti

10 Haziran 2021 Perşembe, 16:10

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) bir AKP ve iki MHP temsilcisinin görev süresi 21 Temmuz’da son bulacak. Kanun gereği, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından TBMM Başkanlığı’na en geç 21 Mayıs tarihine kadar iletilmesi gereken yazının bir türlü tamamlamamasının ardından kurum tarihinde ilk kez TBMM Başkanı devreye girdi ve süreci başlattı.

Salı günü AKP ve MHP Meclis Grupları’na bir yazı gönderen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Temmuz sonrası için yeni RTÜK temsilcilerini belirlemelerini istedi. Şentop’un bu yazısının ardından dün “görevini hatırlayan” Ebubekir Şahin, kanunların kendisine emrettiği tarihten tam 18 gün sonra TBMM’ye yazı gönderdi ve sürecin başlamasını istedi.

YENİ BİR SEÇİM USULÜ

Konuyla ilgili BirGün’den Hüseyin Şimşek'e konışan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “Artık yeni bir seçim usulü ortaya çıktı. RTÜK Başkanı, yasadaki hükümlere uymuyor. Saraydan veya farklı yerlerden bir işaret, talimat bekliyor olmalı ki yasanın açık hükmüne ve uyarılarımıza rağmen yaklaşık bir ay önce göndermesi gereken yazıyı göndermedi. Öyle anlaşılıyor ki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, RTÜK’ten yazının geleceğine ilişkin umudunu kesiyor ve seçim süreci için inisiyatif alıp düğmeye basıyor. TBMM Başkanlığı, RTÜK’ü bypass etmiş oldu. Bu yazışma trafiği bunun net kanıtı. Bunun sorumlusu yasadaki açık hüküm çerçevesinde yazıyı Meclis’e zamanında göndermeyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir” dedi.