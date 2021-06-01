Seçim oyunu! İlhan Taşçı, 'RTÜK tarihinde ilk' deyip tepki gösterdi
RTÜK’te bir AKP ve iki MHP temsilcisinin görev süresi, 21 Temmuz’da son bulacak. Ancak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK'ün seçim sürecini, iki aydan az bir süre kalmasına rağmen başlatmadı.
Çift maaşıyla tartışmaların odağındaki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, başkanlık ettiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun seçim sürecini, iki aydan az bir süre kalmasına rağmen başlatmadı. RTÜK’te bir AKP ve iki MHP temsilcisinin görev süresi, 21 Temmuz’da son bulacak.
NEDEN KAYNAKLANDIĞI AÇIKLANMADI
Kanun gereği, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından TBMM Başkanlığı’na en geç 21 Mayıs tarihine kadar bir yazı yazılması gerekiyordu. Şahin’in yazısının ardından Meclis Başkanlığı seçim sürecini başlatacak, bir AKP, bir MHP ve bir İYİ Parti kontenjanından yeni üç üye, RTÜK’te göreve başlayacaktı. RTÜK Kanunu’na göre, Meclis Başkanlığı’na yazı göndermeyen Şahin’in ne zaman süreci başlatacağı ve gecikmenin neden kaynaklandığı açıklanmadı.
"RTÜK BAŞKANI, NEYİN TALİMATINI BEKLİYOR"
Şahin’in kanun dışı uygulamasını Odatv’ye değerlendiren RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK Başkanı, neyin talimatını bekliyor da hala daha süreci başlatmadı” diye sordu. Şahin’in açıkça kanunları çiğnediğini kaydeden Taşcı, “AKP içinde belli ki bir çatışma var ve bu çatışmaya RTÜK alet ediliyor. Kanuna rağmen bu çatışmada bir taraf oluyoruz. Bir başka deyişle, kendi aralarındaki farklı düşüncelerin yansımasını RTÜK seçimlerinde bile görüyoruz” dedi.
Bu kapsamda 21 Temmuz tarihine kadar Meclis’in seçim yapmaması durumunda üst kurul 6 üye ile çalışmalarını sürdürürken 3 üyelik boş kalacak.
"RTÜK TARİHİNDE İLK"
Şahin’in “ayak sürmesini” değerlendiren RTÜK üyesi Taşcı, şunları kaydetti: Bu sürecin hiçbir gerekçeye sığınılmadan, bir an önce başlaması gerekiyor. Meclis Başkanı seçimi yapar, yapmaz o, onların bileceği bir iştir. Ama RTÜK tarihinde ilk kez bir başkan, seçim sürecini başlatacak yazıyı vakti geçmesine rağmen yazmıyor. Hiç kimsenin şahsi düşünce ya da bakış açısına göre devlet idare edilmez. Söz konusu olan hukuk devleti ise herkesin, en başta da uygulayıcıların kanuna uymak mecburiyetleri vardır.
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