RTÜK, televizyon kanallarından “Bu programda Covid-19 tedbirlerine uyuluyor” bildirimi istedi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izleyici şikayetlerini dikkate alarak, yayıncı kuruluşlardan, dizilerin ve televizyon programlarının yayını öncesi "Bu program Covid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" uyarısı yayınlanmasını istedi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınının başlamasıyla her alanda olduğu gibi dizi, film ve program sektöründe de yeni düzenlemelere gidilerek, çalışma ortamının kalabalık ve risk altında olması sebebiyle program ve dizi çekimlerine ara verildi.
Normalleşme süreciyle sektör paydaşlarınca hazırlanan "Türkiye'de Kovid-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Önlemler" başlıklı bir kılavuzla, film ve dizi setinde çalışan ekiplerin alması gereken tüm önlemler belirlendi ve çekimlere yeniden başlandı.
Yarışma, tartışma ve haber programları için de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yapıldı.
RTÜK, televizyon yapımlarında Kovid-19 tedbirleri alınmadığı, dizi filmlerde oyuncuların, yarışma ve tartışma programları ile haberlerde katılımcıların önlemlere uymayarak, izleyicileri olumsuz yönde etkilediği yönünde çok sayıda bildirim aldı.
Şikayetler neticesinde harekete geçen Üst Kurul, yayıncı kuruluşlardan, dizi ve program yayınlarından önce Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler hakkında yazılı, sözel ve görsel olarak izleyicileri bilgilendirilmelerini istedi.
Üst Kurul, yapımların Covid-19 tedbirlerine uyulmadığına ilişkin yanlış algıyı değiştirmesi ve izleyicilere önlemlere uymaları konusunda örnek olması için tv kanallarından “Bu program Covid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir” yayın bildirimi yapılmasını yazılı olarak talep etti.
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık
Video Haberler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
- Görüntülü konuşma yaparken dehşeti yaşadı!
- AA ekibi Ermenistan saldırısında son anda kurtuldu
- 'Koronavirüs kaptım' deyip adres sorunca...
- İstanbul'da dehşetin görüntüsü! O anları anlattı
- Çocuğu komşusundan çıkınca havalara uçtu!
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık