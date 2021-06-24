İşte AKP ve MHP'nin RTÜK üyeliği adayları

24 Haziran 2021 Perşembe, 11:07

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda görev süreleri dolması nedeniyle boşalan AKP’nin 2 ve MHP’nin 1 üyeliği için Meclis’te seçim maratonu başlıyor. AKP ve MHP Grupları tarafından, RTÜK üyelikleri için gösterilecek adaylar belli oldu.

AKP Grubu tarafından; Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün’nün yanısıra MHP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Orhan Karadaş’ın aday gösterilmesi dikkat çekti.

MHP’nin kontenjanından RTÜK adaylığı için yarışacak iki isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı, TBMM MHP Grup Danışmanı Deniz Güçer’le; TBMM MHP Grup Danışmanlığını yapan Mustafa Yiğit olarak açıklandı. RTÜK’ün AKP ve MHP’li yeni üyeleri bu hafta içinde Meclis’te yapılacak oylama sonucunda belirlenecek.

AKP ve MHP tarafından RTÜK üyelikleri için aday gösterilen isimler, TBMM internet sitesinde şu şekilde yayınlandı:

AKP grubu tarafından gösterilen adaylar:

1- Mehmet DANİŞ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk - Hukukçu)

2- Mete HACIARİFOĞLU (Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi - RTÜK, Araştırmacı)

3- Alptekin Deniz İYİGÜN (Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat - Basın Mensubu)

4- Orhan KARADAŞ (İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler - Basın Mensubu.

MHP Grubu Tarafından Gösterilen Adaylar:

1- Deniz GÜÇER (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik - Genel Başkan Basın Başdanışmanı ve TBMM Grup Danışmanı)

2- Mustafa YİĞİT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi - TBMM Grup Danışmanı)”

AKP’Lİ ESKİ VEKİL DANİŞ’İN İSMİ RTÜK ÜYELİĞİNDE ÖN PLANA ÇIKIYOR

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre, mevcut yasaya göre partiler kendilerine düşen üyelik kontenjanı için belirlenen sayının iki katı aday gösterirken, TBMM Genel Kurulu’nda daha önce yapılan RTÜK üyelik seçimlerinde genellikle ilk sırada gösterilen adayların seçildiği gözleniyor.

Buna göre AKP tarafından, daha önce AKP’den üç dönem milletvekilliği yapan ve aday listesinde 1. sırada yer alan Mehmet Daniş’in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Meclis kulislerinde MHP’ye yakın yayın organlarında üst düzey yöneticilik yapan ve AKP’nin RTÜK adayı olarak gösterilen Orhan Karadaş’ın da MHP’ye jest olarak ikinci RTÜK üyesi olarak seçileceği konuşuluyor.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan hesaba göre MHP kontenjanından seçilen 2 üyeden 1’i AKP’ye geçmişti. AKP tarafından aday gösterilen Orhan Karadaş, AKP kontenjanından aday gösterilerek RTÜK üyesi olması durumunda, MHP kontenjanından seçilen üye sayısının "fiili" olarak yine 2’ye çıkacağı belirtiliyor.

İYİ PARTİ’NİN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

RTÜK’te, MHP'den boşalan 2 üyelik kontenjanından birinin AKP'ye geçmesine İYİ Parti tarafından, kendilerinin hakkı olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. Ancak İYİ Parti’nin Meclis Başkanlığı’na yaptığı itiraz, mevcut hesaplama yönteminde İYİ Parti’ye kontenjan düşmediği gerekçesiyle reddedilmişti.

BAHÇELİ’NİN DANIŞMANI ADAYLIKTA İLK SIRADA YER ALIYOR

MHP tarafından Meclis’e verilen aday listesinde ilk sırada yer alan Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı ve TBMM MHP Grup Danışmanı Deniz Güçer’in, RTÜK üyeliğine seçilecek güçlü isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenen RTÜK üyeleri, 6 yıl boyunca görev yapıyor.