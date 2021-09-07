RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha
RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da tepki gösteren bir kadının, Gazeteci İsmail Saymaz tarafından eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da 'çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek el hareketiyle tepki gösteren bir yurttaşın, Gazeteci İsmail Saymaz tarafından eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye ceza verdi.
RTÜK'ün verdiği cezayı CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından duyurdu.
"BAŞKA BİR SİYASETÇİYE YAPSA HALİ NE OLURDU?"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:
''1- CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla %3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu!?
2- Bugünkü toplantıda; Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sözlerine ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in daha önce attığı tivitle ihsası reyde bulunduğundan bu dosyada salondan çıkarılmasını Kurula teklif ettim. Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin 2’ye karşı 6 oyla gündeme dahi aldırmadı.''
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası