RTÜK’ün yayın durdurma cezaları kabul edilemez!

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:17

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) RTÜK kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gün geçtikçe daha fazla otoriterleşen iktidar, gazete, TV ve dijital medya üzerindeki baskılarını da artırmaktadır. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir açıklamada ‘Medya virüsünden kurtulacağız’ ifadesini endişe ile karşılaşmaktayız. Keza bu dönemde, RTÜK’ün Halk TV ve Tele 1 kanallarına 5 gün yayın durdurma cezası vermesi de bu baskıcı zihniyetin ürünüdür” değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu yayın durdurma cezalarının siyasi iktidarı sorgulayan, eleştiren, yeri geldiğinde de yanlışı haberleştiren, hakikatin izini sürüp izleyicilerine aktaran televizyonların susturulması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Kısılmak istenen her ses, aslında kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sesidir” denildi.

Bu cezanın RTÜK tarihinde bir ilk olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Böylesi ağır bir cezanın, aynı maddeden bir ceza daha almaları durumunda bu kanalların tamamen kapatılmalarının önünü açacağı da unutulmamalıdır. Bugün gelinen noktada, RTÜK tamamen bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş, iktidar tarafından yönlendirilen ve anayasaya ve hukuka aykırı keyfi kararlar veren bir yapıya sahip hale gelmiştir. Anayasaya sadakat yükümlülüğünü devlet başkanına sadakat olarak algılayan RTÜK Başkanının, ‘Cumhurbaşkanından gelen talimatları emir kabul edeceğini’ ifade etmesi zaten gelmiş olduğumuz karanlık tablonun nedenini bizlere açıklamaktadır. Bu minvalde RTÜK’ün anayasaya sadakat ve tarafsızlık ilkelerine ve hukukun evrensel kriterlerine saygı göstermesi gerektiğinin tekrar altını çizmek isteriz. DEVA Partisi olarak, evrensel standartlarda basın özgürlüğüne, vatandaşlarımızın farklılıklarına ve değerlerine saygı duyan, her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, hukukun üstünlüğünü tesis eden, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye için mücadele ediyoruz.”