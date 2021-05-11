Ruha ve bedene iyi geldiğini keşfedenler soluğu suyun üstünde alıyor

11 Mayıs 2021 Salı, 12:21

Renklerle tanımlansa mavi-beyaz bir spor, kürekçilik. Denizin üstünde, gökyüzünün altındasınız... Aranızda hiçbir engel yok. O ana kadar bildiğinizi zannettiklerinizden çok daha farklı tonda maviyle çevreleniyorsunuz. Suyun akışına katılıp, alabildiğine özgürce süzülüp kürekle suyun buluşma sesinden başka hiçbir ses duymuyorsunuz. Son bir yıldır ister istemez korkulduğu için gelişen, yolda yürürken bile karşıdan gelenden kaçma duygusu ise hiç yok. Suyun arındırıcı hissi, kısa bir süre için bile olsa tüm korku ve kaygıları unutturuyor.

Bazıları için güne dingin başlama meditasyonu, bazıları için kondisyon aracı, bazıları içinse sadece denizin üstünde olma arzusu... Doğrusu günde sadece bir saat yapılsa da tüm bu özellikleri kapsayan bir spor deniz küreği... Bir yılı aşan sıkıntılı pandemi döneminde kapalı alanda spor yapmak istemeyenler için de özellikle cazip bir alternatif.

SALGINDA TALEP ARTTI

Son aylarda Ayvalık’ta Yelken İhtisas Kulübü bünyesinde deniz küreği eğitimi alıp hava koşulları izin verdiği günlerde denize açılanların hemen hepsi aynı fikirde: Denize uzaktan bakmaktansa üstünde olmanın pozitif etkisi büyük. Antrenör liderliğinde dört saatlik zorunlu eğitimi tamamlayanlar ister yalnız ister ikili ya da dörtlü şekilde Çamlık sahilinden denize açılabiliyor.

Kürek sporunun temelde yedi özelliği var: Teknik, disiplin, dayanıklılık, kuvvet, ekip uyumu, tempo ve denge... Hemen her yaşa hitap ediyor. 16 yaşında başlayan da var 83 yaşında merak edip denedikten sonra bırakamayan da... Hava koşulları iyiyse sabah saat 7.00’den 15.00’e kadar istenilen saatte kürek çekiliyor. Antrenör Ersin Şenkaya, “Denizin üstünde olma isteği, kürek sporuna başlamak isteyenler için tek başına yeterli bir motivasyon. Özellikle pandemi sürecinde talep çok arttı” diyor.

MUTLULUK VERİR, HIZLI DÜŞÜNDÜRÜR

Başta kol ve bacak kasları olmak üzere vücudun birçok bölgesindeki kas ve dokuların gelişmesine yardımcı olur. Böylelikle sağlıklı vücut kompozisyonunun oluşumuna katkı sağlar.

Kardiyovasküler sistemi geliştirerek aerobik kapasitesinin artmasını sağlar.

Kompakt antrenman yönetimiyle kısa sürede vücut ve performans üzerinde olumlu etki sağlar.

Kilo vermede diğer birçok spora göre çok daha etkili sonuçlar sağlar.

Metabolizmanın sağlıklı şekilde çalışmasına destek olur.

Özgüven ve motivasyon düzeyinin artmasına destek olur.

Mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olur.

Hızlı düşünme ve karar verebilme yetisinin gelişmesine destek olur.

ERSİN ŞENKAYA (ANTRENÖR-50)

“Asıl mesleğim bilgisayar mühendisliği... Uzun yıllar bu alanda çalıştım. 10 yıl önce İstanbul’da kendi insan kaynakları şirketimde çalışırken Haliç’te hobi amaçlı kürek sporuna başladım. Kısa sürede her gün yapar oldum. Kürek, yüzmeden sonra bedeni en iyi çalıştıran spor. Açık havada oksijen alıp denizin üstünde olmanın sakinleştirici özelliği var. İzmir’de bir projede çalışırken de İzmir Kürek Kulübü’nde asistan antrenör olarak devam ettim. Türkiye’de çok az bilinen ve yapılan bir spor kürek. İstanbul’da yaklaşık 30 kürek kulübü varken Ege’de bu sayı çok az. Eskiden sadece olimpik branşta yapılırken son 10-15 yılda deniz küreği tekneleriyle her yaş ve deniz şartlarında yapılır oldu. Deniz küreği dalgada da su düzken de yapılabiliyor. Ayvalık’a da 10 yıldır tatile geliyordum. Mola Cunda Otel’in sahibi arkadaşım. Otelin Patriça Koyu’ndaki plajı, poyraz almıyor, bütün yaz sakin. Böylece iki yıl önce burada kürek sporunu başlattık. Geçtiğimiz yıl da Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nden teklif aldık. Özellikle pandemide açık havada spor yapıp sosyalleşmek isteyenler geldi. Talep çok arttı. 16 ile 80 yaş arasında öğrencim oldu. Yürüyebilen, hareket edebilen herkes yapabilir. Olimpik kürek, efor sporu diye bilinir ama deniz küreği daha rahat yapılır. Haftada üç gün, bir ya da iki saat kürek çekince vücudun spor ve hareket ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz.”

BANU ÇİÇEK GÜRCÜOĞLU (BILGİSAYAR MÜHENDİSİ-32)

“Düzenli olarak tenis oynuyorum, yoga yapıyorum. Geçen ekim ayında da kürek sporuna başladım. Uzaktan basit bir spor gibi görünüyor ama öğrenirken bocaladım. Aynı anda birkaç detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Genellikle sabah erken saatlerde ve yalnız kürek çekmeyi seviyorum. Suyun içinde ve teknede olmak müthiş dinlendirici. Evden dışarıya hiç çıkmak istemediğim zamanlarda bile buraya gelip, suya çıkınca her şey değişiyor. Ben o kadar çok sevdim ki babamı, teyzemi ve Ayvalık’a gelen arkadaşlarımı da kürek sporuna başlattım.”

Ayvalık

DİLEK PELEN (AVUKAT-58)

“Bir süredir denizin üstünde kürek çekenleri görüp heyecan duyuyordum. Birkaç ay önce de artık denize uzaktan bakmaktansa üstünde olmaya karar verip, kürek eğitimi alarak başladım. Hava şartları uygunsa her gün geliyorum. Sabahları daha güneşin çok yükselmediği ve havanın sisli olduğu erken saatlerde yalnız kürek çekerek güne başlamayı seviyorum. Eşim de kürek sporuna başladı ve o da çok severek yapıyor.”

BİLGE H. YILMAZ (PİLATES EĞİTMENİ-37)

“Kürek, denizde olmak inanılmaz bir meditasyon. Özellikle pandemide bunu daha çok fark ediyoruz. Maskeyi çıkarıp tekneye bindiğimde, Cunda’ya doğru o ilk küreği çektiğimde ‘Artık başka bir yerdeyim’ hissi, beni kürek sporuna her defasında daha da bağlıyor. Hele yolda yunuslara rastladıysam, kocaman bir aşk hissi... Kürek sporunda kasların yüzde 90’ı aktif çalışır. Bu da sporcular için çok iyi bir yüzdedir. Sporun en büyük faydası, vücuttaki oksijen miktarının artmasıdır ki bu da hücre yenilenmesi için çok önemlidir. Pilates, koşu, kürek sporunun yanı sıra yoga ve tenisle de ilgileniyorum. Farklı branşlarla ilgilenmemin büyük faydası, istediğim zaman hepsini harmanlayabilmem ve yaşam biçimim haline gelmesi. Çünkü en düzensiz zamanımda bile her gün birini yaptığımdan, hep düzenli sporun içindeyim. Üstelik bunları Ayvalık gibi doğal ortamları, tabiat parkı, deniziyle zengin bir bölgede yapmak, muhteşem bir şans.”

OLCAY KAKICI (SUALTI EKİPMAN SATICISI-44)

“Hep istiyordum. Bu yıl mart ayında kürek eğitimi alıp denize açılmaya başladım. Zaten düzenli olarak koşuyordum ama suda olma duygusu çok başka... İlk kez yunusları da bu kadar yakından gördüm.”