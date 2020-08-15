Ruhani’den İsrail-BAE anlaşması yorumu: Büyük bir hata ve ihanet

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:57

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirliklaeri (BAE) ve İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani, anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurguladı ve "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler" ifadelerini kullandı. Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile BAE arasındaki anlaşma ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında İsrail, Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığını açıklamıştı.

BAE böylece 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.



