Rumen tenisçi Simona Halep, Covid-19'a yakalandı
Dünyaca ünlü Rumen tenisçi Simona Halep, covid-19'a yakalandı.
Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Evinde karantinaya girdiğini belirten 29 yaşındaki sporcu, hafif semptomlar gösterdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
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