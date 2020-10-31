Rumen tenisçi Simona Halep, Covid-19'a yakalandı

Dünyaca ünlü Rumen tenisçi Simona Halep, covid-19'a yakalandı.

AA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 15:07
Abone Ol google-news

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Evinde karantinaya girdiğini belirten 29 yaşındaki sporcu, hafif semptomlar gösterdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler