Rupert Grint'ten 'Harry Potter' itirafı

07 Şubat 2021 Pazar, 11:00

"Harry Potter" serisinde Harry'nin arkadaşı Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint, "Harry Potter" serisindeki filmlerin çoğunu hiç izlemediğini açıkladı.

Filmde başrolleri Daniel Radcliffe ve Emma Watson'la paylaşan Grint, Variety'ye verdiği yeni röportajda şu açıklamayı yaptı:

"İlk üçünü muhtemelen galalarda görmüşümdür. Bundan sonra onları izlemeyi bıraktım."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 32 yaşındaki oyuncu, filmleri geçen sene doğan kızıyla birlikte "muhtemelen izlemek zorunda kalacağını" söyledi.

Röportajın bir başka yerinde Grint, Harry Potter konulu bir TV dizisinin HBO Max'ta geliştirme aşamasında olduğuna yönelik yeni söylentileri de yanıtladı.

Projeyle ilgili haberler çıktığı sıralar Warner Bros ve HBO Max ortak bir açıklama yayımlayarak "Stüdyoda veya dijital yayın platformunda geliştirme aşamasında olan bir Harry Potter dizisi yok" ifadesini kullanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Grint, şöyle dedi:

"Eğer devam işi gibiyse tuhaf olur. Tuhaf şekilde bu karakterle ilgili epey korumacı hissediyorum. Sahne gösterilerini gördüğümde bile benim için epey garip bir deneyim oldu... Eğer başka bir arkadaş grubu olsaydı sanırım ilginç olabilirdi."

Grint şu anda M Night Shyamalan'ın Apple TV+ dizisi "Servant"ın ikinci sezonunda rol alıyor.