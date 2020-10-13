Rus aşısı ile ilgili önemli gelişme: En geç 1 ay içinde raflarda
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüse karşı geliştirdikleri Sputnik V isimli aşının Rusya'da bu ayın sonu veya kasım ayı başında raflarda yerini alabileceğini söyledi.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V’nin başarıyla test edildiğini ve şu ana kadar 12 binden fazla Rus vatandaşının aşılandığını ifade etti.
“SONUÇLAR ÇOK İYİ”
Sözcü'de yer alan habere göre Dmitriyev, “Rusya’da halihazırda 12 binden fazla kişi (ilk doz aşı ile) aşılanmış bulunuyor. Sonuçlar çok iyi, aşımız tarafından üretilen antikorlar çok iyi düzeyde, bu nedenle elbette Rusya’daki klinik testler başarıyla devam ediyor” diye konuştu.
Rusya'nın klinik testlerinin sonuçlarını diğer ülkelerle de paylaşacağına dikkat çeken Dmitriyev “Kimileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi klinik testler yapacak, kimileri de kendi ülkelerinde klinik testler yapmadan aşılarımızı onaylamak için Rusya, BAE ve klinik deneyler yaptığımız diğer ülkelerde elde edilen verileri kullanacak” şeklinde konuştu.
“BU AY SONUNDA RUSYA’DA YAYGIN OLARAK KULLANILABİLİR”
Dmitriyev, koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Rusya’da bu ayın sonu veya kasım ayının başında yaygın olarak kullanılabileceğini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve RFPİ'nin işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül'de Moskova'da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu. Aşı 3 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanıyor.
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