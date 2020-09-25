Rus askeri heyeti PYD'lilere plaket verdi
Suriye'nin Kobani iline giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, örgüt üyelerine plaket verdi.
Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Kobani şehrine giderek PYD'li teröristlere 'plaket' verdi.
PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü.
ABD'nin Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin terör örgütü YPG ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.
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