Rus askeri heyeti PYD'lilere plaket verdi

25 Eylül 2020 Cuma, 11:34

Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Kobani şehrine giderek PYD'li teröristlere 'plaket' verdi.

PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü.

ABD'nin Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin terör örgütü YPG ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.