Rus bilim insanları geliştirdi: 'Virüse karşı yüzde 100 koruyan maske filtresi'
Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Krasnoyarsk Bilim Merkezi’nden bilim insanları virüslere karşı yaklaşık yüzde 100 koruma sağlayabilen, değiştirilebilir maske filtresi geliştirdi.
Sputnik'de yer alan habere göre, Krasnoyarsk Bilim Merkezi'nden bilim insanları tarafından geliştirilen değiştirilebilir filtreler, 100 nanometreden daha küçük bulaşıcı parçacıkları yakalayan bir metal mikro ağ ile bağlı nanofiberlerden oluşuyor. Maskeye takılan bu filtreler, sahip olduğu mikro ağ sayesinde dış yüzeyin temizlenmesini sağlayan elektriksel bir dürtü oluşmasına yol açıyor.
İçeriğinde kullanılan özel malzemeler sayesinde filtre aynı zamanda solunum konusunda büyük engel oluşturmadan en küçük parçacıkları bile tutabiliyor.
Projenin yöneticisi Ayraana Kuular'a göre, böyle bir maske gribin yanı sıra, akut viral enfeksiyon durumlarında doktorları ve hastaları koruyabileceği gibi, sürekli olarak solunum açısından korumaya ihtiyaç duyan madenciler için de mükemmel bir araç olacak.
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