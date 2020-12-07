Rus devlet savunma sanayi şirketi: ‘S-400’lerde ikinci anlaşma için top Türkiye tarafında’
Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmanın tamamen kapandığını belirtti. İkinci anlaşmada kararın Türkiye’ye bağlı olduğu vurgulandı.
Çemezov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye’nin kararına bağlı olduğunu ifade etti. Rusya’nın kendi adına ödemeleri aldığını ifade eden Çemezov, “Şu an top Türkiye tarafında, partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz. Rosoboroneksport Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretilebileceğini görüşüyoruz” dedi.
‘DİĞER ALANLARDA DA İŞBİRLİĞİ OLASILIĞI VAR’
Rusya ile Türkiye arasında askeri-teknik ve diğer alanlarda işbirliği olasılıklarının bulunduğunu kaydeden Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesinde gerçekleştirilmesi bakımından eşsiz bir anlaşma olduğunu da ekledi.
Çemezov, “Türk partnerlerimizle başka teçhizatlar üzerine de konuşuyoruz, olasılıklar mevcut” dedi.
S-500 SİSTEMİYLE DE İLGİLENİLİYOR
Sputnik’in haberine göre Sergey Çemezov, ayrıca ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkeler de dahil olmak üzere, bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi.
Rostec Başkanı, S-500’lerle ilgili “Yurtdışından alıcılar sistemlerle ilgileniyor, ancak bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Aralarında bizden S-400 satın alanlar da var” ifadelerini kullandı.
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