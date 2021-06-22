Rus ekibi Khimki, Kayserisporlu Sabovic'i renklerine kattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un orta saha oyuncusu Besard Sabovic, Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu.

İHA
22 Haziran 2021 Salı, 18:35
Rus ekibi Khimki, Kayserisporlu Sabovic'i renklerine kattı
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Kayserisporlu oyuncu Besard Sabovic, Rus ekibi Khimki’ye transfer oldu.

Kayserispor Kulübü’nden ’Teşekkürler Sabovic’ başlığıyla yapılan açıklamada; "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic’in Rusya’nın Khimki Kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic’e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı. 


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