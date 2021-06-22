Hakan Çalhanoğlu Milan'a veda etti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Milan'a veda etti.
Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takımına veda etti. 27 yaşındaki milli yıldız paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Milan" ifadesine yer verdi.
Çalhanoğlu, bir başka İtalyan devi Inter ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Inter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı ekipte çıktığı 172 maçta 32 gol atıp, 48 de asist üretti.
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